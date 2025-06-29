НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Глава МИД Венгрии сообщил, что США сняли с России часть санкций

Источник:
РИА Новости
140 0
глава МИД страны Петер Сийярто
Глава МИД страны Петер Сийярто
Фото: IAEA Imagebank / CC BY 2.0

США сняли с России санкции, связанные со строительством атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

«Правительство США сняло санкции, связанные с инвестициями в АЭС "Пакш" <...>. Производство крупного оборудования, необходимого для АЭС "Пакш", продолжается в России и во Франции. На стройплощадке, в Пакше, строительство теперь может получить новый импульс», — цитирует РИА Новости Сийярто.

По его словам, санкции, введенные при администрации Джо Байдена, сделали реализацию проекта практически невозможной.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому проекту ВВЭР-1200.

«Первый бетон» для пятого блока планировалось залить в марте этого года, но из-за американских санкций сроки сдвинулись.

Еще по теме
Евросоюз подготовил новые санкции против России
Минфин России рассказал об ответе на «сокрушительные санкции»
McDonald's и IKEA задумались о возвращении в Россию
Спецпредставитель Путина объяснил отсутствие просьб о снятии санкций
смотреть все
Экономика #Санкции
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин подписал закон о национальном мессенджере
Каждая шестая компания сообщила о готовности сократить зарплаты
КНДР подготовит дополнительные войска для поддержки СВО
Игрок War Thunder опубликовал секретные файлы
Обсуждение (0)
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Топ комментариев

Egorka72

Какая следующая категория в достижениях данного Героя России?

pepelmetal

Так с этим Фрицем вроде никто и не собирался разговаривать 🤣

urbasik

А самое главное не написали.Из богатого ли рода девушка.Чистокровка или помесь.?

atyasov78

Так лет через десять и звонки научится делать...