Глава МИД Венгрии сообщил, что США сняли с России часть санкций

США сняли с России санкции, связанные со строительством атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

«Правительство США сняло санкции, связанные с инвестициями в АЭС "Пакш" <...>. Производство крупного оборудования, необходимого для АЭС "Пакш", продолжается в России и во Франции. На стройплощадке, в Пакше, строительство теперь может получить новый импульс», — цитирует РИА Новости Сийярто.

По его словам, санкции, введенные при администрации Джо Байдена, сделали реализацию проекта практически невозможной.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому проекту ВВЭР-1200.

«Первый бетон» для пятого блока планировалось залить в марте этого года, но из-за американских санкций сроки сдвинулись.