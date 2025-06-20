Путин назвал уровень зарплат недостаточным

Уровень зарплат в России пока еще недостаточный, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, следует из прямой трансляции мероприятия.

По словам главы государства, России нужно переходить к экономике высоких зарплат, основанной на повышении производительности труда и качества рабочих мест. Сейчас зарплаты растут из-за дефицита рабочей силы.

«И молодежь, и люди в зрелом возрасте должны иметь возможность реализовывать карьерные возможности в России. России удается идти по правильному пути в решении проблемы молодежной безработицы», — добавил Путин.

Президент напомнил, что количество занятых в России выросло на 2,4 миллиона человек. Одновременно Россия добилась исторического минимума по безработице, он составляет всего 2,3%.