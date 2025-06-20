Ураган пронесся по западу Новосибирской области. ФОТО и ВИДЕО

Мощный грозовой фронт с ливнем и шквалистым ветром накрыл Карасукский и Купинский районы Новосибирской области вечером в четверг и в ночь пятницы, ураган повредил дома и вызвал отключения электричества, сообщили «Россети Новосибирск».

Ураган скидывал крыши, ломал деревья и бетонные конструкции. По данным «Россети Новосибирск» в результате повреждений ЛЭП без электроснабжения остались 24 населенных пункта.

«Энергетики работали всю ночь, но темное время суток, а также необходимость расчистки путей подъезда и самих электросетей от упавших после шквалистого ветра предметов, осложняли ремонт поврежденных линий. До некоторых участков электросетей не удалось ночью добраться и найти конкретные места повреждения. Осмотр возобновили с восходом солнца», — отметили в пресс-службе компании.

К 7.00 20 июня восстановили подачу электричества «большей части потребителей, попавших под аварийное отключение после прохождения грозового фронта и урагана».

Неблагоприятные погодные условия, по данным ФГБУ «Западно — Сибирское УГМС», сохранятся в регионе в пятницу, 20 июня. Ожидаются грозы, ливни и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.