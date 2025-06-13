Сверхновая превратила Европу в тундру

Близкий взрыв сверхновой способен вызвать климатический катаклизм на Земле, угрожающий человечеству, выяснили американские ученые из Университета Колорадо. При этом подобные события уже происходили в прошлом.

Взрывы сверхновых на определенном расстоянии приводят к истончению озонового слоя Земли, а также снижают концентрацию метана в стратосфере, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Исследователи сопоставили известные случаи взрывов звезд с климатическими сдвигами, зафиксированными в геологических данных. Оказалось, что снижение концентрации метана хорошо объясняет серию загадочных колебаний температур на Земле в последние 15 тысяч лет.

Чтобы протестировать модель, ученые также сравнили время вспышек сверхновых, чьи останки обнаружены астрономами в последние десятилетия, с изменениями в древесных кольцах самых старых деревьев на планете.

В частности, взрыв сверхновой Хенга 15 тысяч лет назад привел к похолоданию и формированию эпохи под названием средний дриас. Взрыв сверхновой в созвездии Парусов около 12,8 тысячи лет назад привел к наступлению позднего дриаса с более серьезным падением температур.

В результате большая часть Европы превратилась в тундру примерно на тысячу лет, а значительная часть Азии и Северной Америки была не пригодна для современного сельского хозяйства. Взрыв сверхновой в текущую эпоху может вызвать новый климатический коллапс.