Перечислены самые раздражающие фразы в отношениях пар

Безобидная на первый взгляд фраза партнер может вызвать раздражение или даже серьезный конфликт, говорится в исследовании дейтинг-сервиса Mamba.

Многие пары попадают в ловушку шаблонного общения, когда вместо живого диалога партнеры обмениваются заезженными фразами, говорят психологи. И часто один из партнеров продолжает использовать обидные выражения, несмотря на просьбы этого не делать, отмечают эксперты.

Мужчин чаще всего выводят из себя фразы «Ты должен был сам догадаться!» (39%), «Все ясно…» (30%) и «Сама все решу, не указывай» (26%). Раздражающим оказалось и загадочное «Нормально всё» — 34% уверены, что за этим словом прячется недовольство.

В переписке раздражение вызывают сухие, односложные ответы. Холодное «Ясно» почти одинаково бесит и мужчин, и женщин (33% и 32% соответственно), а краткое «Ок» в ответ на эмоциональное сообщение кажется откровенным пренебрежением (25% и 29%).

Даже безобидный смайлик с пальцем вверх вместо слов может вызвать негатив — особенно если партнер использует его слишком часто, это выводит из себя 21% женщин и 17% мужчин.

Женское «Понятно» вызывает подозрения у 22% опрошенных — они уверены, что за этим словом кроется невысказанное недовольство.