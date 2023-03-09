Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника

Удачный диалог при деловом или личном знакомстве — целая наука. И даже если человек наделен природным обаянием, некоторые манеры могут все бесповортно испортить. Что нельзя делать при общении, чтобы не оттолкнуть собеседника?

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Любой разговор, будь это деловой диалог, дружеская беседа или болтовня на свидании, в какой-то момент может пойти не так, оставить неприятный осадок или даже привести к конфликту. При этом один из собеседников, скорее всего, останется в недоумении — почему так вышло. Все дело во «вредных» привычках, которые мы неосознанно используем в общении.

Неуместный юмор

Считается, что юмор разряжает любую сложную ситуацию. А также спасает, когда не знаешь, что ответить. Но только не в этом случае.

Если собеседник открылся с уязвимой стороны, рассказал что-то про себя, то эту тему нельзя переводить в шутку. Чувство юмора с большей вероятностью оттолкнет его, чем расположит.

Более того, смех и легкомысленное отношение могут ранить человека, который поделился своими чувствами. В итоге у него испортится настроение, он почувствует себя неуютно и перейдет в оборону в остальных обсуждаемых вопросах.

Но это не значит, что не нужно использовать юмор совсем. Просто сначала надо подумать — шутка во благо или для собственного комфорта.

Нарциссизм

Переводить все темы на собственную персону и постоянно говорить о себе — малоперспективная стратегия в любом общении. Вряд ли кому-либо будет приятно находиться в атмосфере такого диалога.

Если человек рассказал какую-то пережитую историю, не стоит отвечать фразой: «А у меня…». Чтобы собеседнику хотелось продолжать беседу, лучше дать оценку рассказанному, выразить эмоции от услышанного. Так будет продемонстрирована заинтересованность, и ему захочется раскрываться все больше.

Переводить тему на себя и делиться своим опытом — неплохо. Это дает понять, что человек не одинок, что ему сопереживают. Но делать это нужно корректно и дозированно. То есть неудачный вариант: «Да это что... Вот у мня было...». Удачный вариант: «У меня была похожая ситуация, могу представить, как тебе было трудно».

Перебивание

Задавать вопрос и перебивать в момент ответа — крайне дурная привычка, которая определенно вызывает неприязнь.

Например, начинаете слушать ответ и прерываете, заговорив на другую тему. Человек думает, что вопрос был «дежурным», на самом деле вас это совсем не интересовало и он зря старался ответить. И при следующих вопросах может начать уходить от ответа или отвечать с некоторой агрессией, сарказмом.

Еще хуже, когда после вопроса вы совсем не даете возможности человеку высказаться.

Например, если спросить, что человек думает на тот или иной счет. Он может замешкаться, а вы, не дождавшись ответа, выскажете собственное мнение. Это демонстрация превосходства — интеллектуального, психологического. Но собеседником будет воспринято иначе. И, скорее всего, он составит не лучшее мнение о вас.

Нарушение границ

Бывает, что в беседе всплывают очень личные и даже интимные темы. Если вас распирает узнать подробности какого-то события из жизни собеседника, а он не желает об этом говорить, не стоит давить. Исключите наводящие вопросы и собственные версии, чтобы добиться рассказа.

Как понять границу дозволенного? Если человек уходит от темы или отвечает односложно, скорее всего, говорить об этом ему не хочется.

Непрошенные советы

Привычка давать непрошенные советы обычно совершается с благими намерениями. Но собеседник воспринимает это иначе.

Если вы даете советы, о которых не просили, то показываете, что лучше знаете, как действовать. Это может не только оттолкнуть, но и расстроить.

Если вы уверены, что можете помочь человеку своим советом, спросите на это разрешение. Строить вопрос можно примерно так: «Мне кажется, я могу тебе помочь. Разреши, я поделюсь своими мыслями на этот счет».