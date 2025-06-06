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Маск призвал к импичменту Трампа

Источник:
Sibnet.ru
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Илон Маск
Илон Маск
Фото: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Миллиардер Илон Маск согласился с публикацией в соцсети Х, призывающей подвергнуть президента США Дональда Трампа процедуре импичмента.

«Да», — написал Маск в X в ответ на призыв одного из пользователей платформы «объявить Трампу импичмент и заменить его [вице-президентом США] Джей Ди Вэнсом».

Миллиардер указал, что Трамп не выиграл бы выборы без его помощи. Маск также заявил, что президент США связан с делом финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в организации элитной проституции с использованием несовершеннолетних.

«Время сбросить настоящую бомбу: Дональд Трамп есть в файлах Эпштейна. Именно поэтому их до сих пор не обнародовали. Хорошего дня, Дональд Джон Трамп», — написал миллиардер в X.

Трамп, в свою очередь, заявил, что Маск перестал эффективно работать на государственной службе и сошел с ума.

Конфликт между Маском и Трампом начался из-за недовольства миллиардера налоговым законопроектом и кадровыми решениями в NASA.



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