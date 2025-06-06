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Трамп назвал Маска сумасшедшим

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск перестал эффективно работать на государственной службе и сошел с ума.

«Илон "выдохся", я попросил его уйти», — написал Трамп в соцсети Truth Social. «Он уже несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать, и просто сошел с ума!» — добавил президент США.

Трамп сообщил, что отменил распоряжение, которое «заставляло всех покупать электромобили, которые никому не нужны». Он также пообещал разорвать сотрудничество государства с компаниями Маска.

«Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, — это прекратить правительственные субсидии и контракты Илона. Меня всегда удивляло, что Байден этого не сделал!» — отметил Трамп.

Маск, в свою очередь, призвал к импичменту Трампа и заявил, что тот связан с делом финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в организации элитной проституции с использованием несовершеннолетних.

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