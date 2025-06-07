Клещи могут заразить собак и кошек опасными заболеваниями с тяжелыми последствиями. Эксперт «Роскачества», ветеринарный врач Максим Чистов рассказал, как уберечь питомцев от этой напасти.

Заразный клещ является переносчиком целого ряда опасных для животного заболеваний. Это эрлихиоз, тейлериоз, гепатозооноз, болезнь Лайма и наиболее часто встречающиеся бабезиоз и анаплазмоз.

Признаки заражения могут быть разные. Чаще всего симптомы проявляются на третьи-пятые сутки. Среди них: вялость питомца, отсутствие аппетита, повышение температуры тела, жажда, изменение цвета мочи и кала. Но бывают и бессимптомное течение.

Как уберечь питомца

«Существует несколько способов обработки питомца от клещей. К ним относятся таблетки, капли, ошейники и спреи (но последние не рекомендованы, поскольку малоэффективны). Перед применением препаратов рекомендуется провести консультацию с ветеринаром, чтобы подобрать необходимый комплекс защитных мер», — сказал Чистов.

Он предупредил, что существуют питомцы с геном MDR1, и при применении тех или иных препаратов они могут отравиться. Также некоторые породы собак более чувствительны к таким препаратам. Возможна и индивидуальная непереносимость, поэтому в идеале предварительно нужно проконсультироваться с ветеринаром и подобрать средство.

При выборе препарата необходимо обратить внимание на вид животного (на упаковке обычно написано, для кого предназначено средство – для кошки или собаки) и на его вес (указывают в инструкции). Нежелательно обрабатывать котов средствами для собак и наоборот.

«Обрабатывать можно здорового питомца, без признаков болезни, если ранее у вашего любимца не случались эпилептические припадки, судороги и другие неврологические патологии», — добавил врач.

Таблетки

Основные пероральные препараты (таблетки) от клещей для собак и кошек:

Бравекто (для собак и кошек);

Нексгард (для собак);

Нексгард Спектра (то же, что и «Нексгард», только в состав добавлено вещество, защищающее питомца от гельминтов и сердечного червя);

Симпарика (для собак);

Инспектор Квадро (для собак и кошек).

Эти таблетки — не токсичны, не снижают иммунитет, не воздействуют на печень и не отравляют организм питомца.

Капли

Капли наносятся на холку. Они работают на протяжении трех недель, потом процедуру нужно повторить. К эффективным относятся:

Фиприст (для собак и кошек);

Фронтлайн (для собак и кошек);

Вектра 3D (для собак);

Арак-тик (для собак);

Рольф Клаб 3D (для собак и кошек);

Бравекто Спот (для собак и кошек).

Капли делятся на два типа: одни проникают через кожу и отпугивают клещей, когда те прикрепляются к питомцу, а другие являются репеллентами и отпугивают клещей запахом. Эффективность вторых снижается после прогулки по мокрой траве или попадания под дождь.

Ошейники

Ошейники должны плотно прилегать к коже питомца. Они эффективны от 4 до 6 месяцев. Среди них:

Больфо (для собак и кошек);

Килтикс (для собак и кошек);

Форесто (для собак и кошек).

Для большей защиты методы профилактики можно сочетать: таблетки и ошейник, капли и таблетки, капли и ошейник.

Как снять клеща

Не все клещи заразные и не всегда инфицированный клещ обязательно заразит животное. Если успеть снять клеща в первые часы, то высок шанс избежать инфекции.

Клеща никогда нельзя выдергивать: кусая, он вкручивается в тело животного. Вырвав клеща, скорее всего, его головка останется под кожей, там она будет гнить и вызывать воспаление.

#Природа Как клещи охотятся на людей

Удалять клеща лучше всего с помощью специального инструмента (крючка или петли), который легко найти в зоомагазине и ветаптеке. Если специальных инструментов под рукой нет, можно воспользоваться пинцетом.

Нужно прихватить клеща крючком или петлей и провернуть на несколько оборотов.

В интернете можно встретить рекомендации залить клеща растительным маслом или йодом. Чистов отметил, что этот метод не доказал своей эффективности.

После удаления клеща за животным нужно понаблюдать несколько недель и оценить его самочувствие. Нежелательно увозить животное снова за город, если ему станет плохо, его будет сложно быстро показать специалисту.