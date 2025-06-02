Названы самые дешевые направления отдыха для россиян

Российские туристы в июне могут отдохнуть в восьми пляжных странах дешевле 75 тысяч рублей за одного с перелетом. Соответствующий перечень опубликовала Ассоциация туроператоров России.

Самыми доступными зарубежными курортами для россиян стали Объединенные Арабские Эмираты и китайский остров Хайнань, для посещения которых не требуется виза. При этом в стоимость включен перелет.

Лидером в рейтинге стали ОАЭ — туры на двоих на десять ночей с перелетом из Москвы можно найти от 103 тысяч рублей. Аналогичный по длительности отдых для двоих на курорте Хайнань в Китае обойдется в 106 тысяч рублей.

В Турции в июне можно отдохнуть от 123 тысяч, в Таиланде — от 127 тысяч с перелетом и завтраками. Отпуск в Катаре для двоих обойдется от 139 тысяч. В рейтинг также попали Вьетнам, Египет и Шри-Ланка, где стоимость десятидневных туров начинается от 140 тысяч рублей.