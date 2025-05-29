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Сильная магнитная буря обрушилась на Землю

Источник:
Sibnet.ru
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Сильная магнитная буря класса G3 началась на Земле после резкого всплеска скорости солнечного ветра в околоземном космическом пространстве, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В околоземном космическом пространстве произошел резкий всплеск скорости солнечного ветра, выше 650 километров в секунду, и его температуры — она временами превышала 1 миллион градусов», — написал Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, на это отреагировало геомагнитное поле нашей планеты, «разразившись сильной магнитной бурей класса G3.

Синоптик отметил, что мировые прогностические центры ожидали преимущественно слабые возмущения геомагнитного поля, а вероятность магнитных бурь в их прогнозах составляла 51%.

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Наука #Космос #Погода
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