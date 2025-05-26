Почти 3 млрд руб. еще выделят на четвертый мост в Новосибирске

Новосибирская область получит дополнительные средства на завершение строительства четвертого моста через Обь — почти 3 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

Решение приняла трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений, его озвучил депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Жуков. В регион направят 2,8 миллиарда рублей для завершения «строительства мостового перехода через реку Обь».

Четвертый мост через Обь изначально планировалось сдать в конце 2022 года. Сейчас срок сдачи объекта определен как декабрь 2025 года.

По данным группы «ВИС» (входящая в нее «Сибирская концессионная компания» — строитель объекта) на середину мая общая стройготовность четвертого моста оценивается в 84,4%, при этом мостовой переход готов на 98%.

Стоимость проекта превысила на данный момент 44 миллиарда рублей. Четвертый мост, соединяющий Ипподромскую магистраль с улицей Станционной, будет платным.