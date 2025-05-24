Река смыла мост на Алтае и отрезала от мира пять человек

Река Башкаус смыла мост в урочище Узун-Меес Улаганского района Республики Алтай, сообщил в глава района Айдар Акчин в телеграм-канале.

«Из-за сильных ливневых дождей уровень реки поднялся, и она полностью разрушила и размыла мост длиной 97 метров. На другой стороне реки находятся животноводческие стоянки жителей: 40 летних и 20 зимних крестьянско-фермерских хозяйств. Большинство летних стоянок, пастбищ и сенокосов жителей села Саратан расположены в этом урочище», — написал Акчин.

Мост был единственной переправой через реку Башкаус, и люди перегоняли через него скот на летние стоянки, заготавливали сено и дрова. На том берегу остались изолированными пять человек, которым перевозят продукты на резиновых лодках.

Мост находится на балансе администрации Саратанского сельского поселения, от которого район получил просьбу о выделении 60 миллионов рублей.

«Однако в бюджете таких средств нет. Поэтому мы рассматриваем возможность строительства моста хозяйственным способом и подготовим смету на более приемлемую сумму», — отметил Акчин.