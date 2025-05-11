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Дачников предупредили о наказании за ряд растений и грибов

Источник:
«Лента.ру»
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Штрафы и даже уголовное наказание грозят россиянам за ряд растений и грибов на их дачных участках, предупредил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

«Особенно суровое наказание предполагается в случаях, если запрещенные растения или грибы будут найдены на садовом участке в крупном или особо крупном размерах. Цифры разнятся и зависят от вида растения или гриба: например, в случае кактуса, содержащего мескалин, крупным размером признается наличие на участке растений в количестве от двух штук», — рассказал Поздняков в интервью «Ленте.ру»».

Говоря о растениях, он отметил, что под запретом находятся, в том числе: банистериопсис каапи, гармала, голубой лотос, кокаиновый куст, кат, ипомея трехцветная, маки, содержащие наркотические вещества, шалфей предсказателей, роза гавайская и мимоза хостилис.

Что касается грибов, то запрещено выращивание видов, содержащих наркотические соединения — псилоцибин или псилоцин. Таких грибов более 200 видов, отметил эксперт.

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По его словам, культивирование запрещенных культур в крупном размере карается штрафом в размере до 300 тысяч рублей, обязательными работами до 480 часов, в отдельных случаях — ограничением или даже лишением свободы на срок до двух лет. 

Если будет установлено наличие запрещенных растений и грибов в особо крупном размере, то виновное лицо будет наказано лишением свободы на срок до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет, подчеркнул Поздняков.

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Домострой #Дача #Законы
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