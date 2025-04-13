Психолог предупредила об опасности компульсивного переедания

Компульсивное переедание характеризуется потреблением большого количества пищи без физического голода, преимущественно под влиянием эмоциональных факторов, рассказала психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения Ксения Забатурина.

Привычка «заедать» эмоции формируется благодаря выработке дофамина и других нейромедиаторов при употреблении вкусной пищи, пояснила эксперт в интервью «Известиям». «Наш мозг ассоциирует пищу с положительными эмоциями. Поэтому порой мы хотим есть, даже если у нас нет физического голода», — добавила она.

Среди ключевых причин компульсивного переедания психолог выделила эмоциональные состояния: стресс, тревогу, скуку, грусть. В этом случае еда служит средством для борьбы с негативными переживаниями, отметила Забатурина.

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В стрессовых ситуациях организм также вырабатывает кортизол, который способствует увеличению аппетита. По ее словам, эта реакция заложена генетически. Она направлена на накопление энергии в моменты ощущения опасности, поэтому человеку нужно съесть побольше.

Для решения проблемы психолог рекомендовала в первую очередь наладить сбалансированный режим питания. Важный аспект — практика осознанного потребления пищи, когда человек фокусируется на вкусовых ощущениях и текстуре продуктов. Также она посоветовала бороться со стрессом через физическую активность, хобби или общение.