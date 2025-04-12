Почему сердечная мышца никогда не устает

Сердечная мышца работает без перерывов, но в отличие от других мышц не устает. Сердце имеет уникальные характеристики, объясняют физиологи.

Скелетные мышцы не выдерживают долгой нагрузкой. Даже выносливые мышцы ног после получаса бега требуют отдыха. Сердце же работает безостановочно и иногда от осознания этого становится немного страшно. Но пугаться не нужно, оно специально создано природой для таких нагрузок.

В отличие от других мышц организма, здоровое сердце не имеет проблем со снабжением кровью. Благодаря этому оно отлично снабжается кислородом даже в моменты интенсивной работы.

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Сердце гораздо эффективнее скелетных мышц вырабатывает энергию. Отвечающие за этот процесс митохондрии занимают 35% объема клеток сердечной мышцы. В других мышцах — только 3-8%. Высокая концентрация митохондрий предотвращает накопление продуктов распада, вызывающих усталость.

У сердечной мышцы есть также собственные стимуляторы — специализированные клетки, отвечающие за регуляцию ритма работы сердца. Причем они имеются с запасом. Если одни стимуляторы повреждаются или устают, их тут же заменяют другие.