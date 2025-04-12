НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Почему сердечная мышца никогда не устает

Источник:
Sibnet.ru
260 0
Сердечный пульс
Фото: Bogdanradenkovic / CC BY-SA 4.0

Сердечная мышца работает без перерывов, но в отличие от других мышц не устает. Сердце имеет уникальные характеристики, объясняют физиологи.

Скелетные мышцы не выдерживают долгой нагрузкой. Даже выносливые мышцы ног после получаса бега требуют отдыха. Сердце же работает безостановочно и иногда от осознания этого становится немного страшно. Но пугаться не нужно, оно специально создано природой для таких нагрузок.

В отличие от других мышц организма, здоровое сердце не имеет проблем со снабжением кровью. Благодаря этому оно отлично снабжается кислородом даже в моменты интенсивной работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак появился символ сердца?

Сердце гораздо эффективнее скелетных мышц вырабатывает энергию. Отвечающие за этот процесс митохондрии занимают 35% объема клеток сердечной мышцы. В других мышцах — только 3-8%. Высокая концентрация митохондрий предотвращает накопление продуктов распада,  вызывающих усталость.

У сердечной мышцы есть также собственные стимуляторы — специализированные клетки, отвечающие за регуляцию ритма работы сердца. Причем они имеются с запасом. Если одни стимуляторы повреждаются или устают, их тут же заменяют другие.

Еще по теме
Почему клей не прилипает к тюбику изнутри
Почему грязный снег быстрее тает
Как делают искусственный снег
Зачем человеку узоры на ладонях
смотреть все
Наука #Интересно #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Премьер Грузии назвал виновника продолжения конфликта на Украине
Раскрыто местоположение главного штаба Запада против России
Новый участник: кто придет в «Битву сильнейших»
Путин пообещал решить самый чувствительный вопрос для россиян
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
32
Премьер Грузии назвал виновника продолжения конфликта на Украине
32
Лавров сообщил, что Европа вновь «окрысилась» на Россию
29
Раскрыто местоположение главного штаба Запада против России
22
Путин пообещал решить самый чувствительный вопрос для россиян
21
Карлсон заявил, что США проиграли в конфликте на Украине