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Ураган оставил Красноярский край без света

Источник:
Sibnet.ru
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Отключения электроэнергии зафиксированы в субботу в 94 населенных пунктах Красноярского края из-за шквального ветра, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

В центральных и южных районах Красноярского края 5 апреля наблюдается усиление ветра до ураганного, с порывами до 33 метров в секунду и более, что способствует образованию пылевых бурь и распространению пожаров.

По поручению главы региона Михаила Котюкова зампредседателя правительства Леонид Шорохов находится на связи с территориями, где наблюдается особо серьезная ситуация. Пострадавшим районам будет оказана вся необходимая помощь.

По прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода сохранится в воскресенье. Жителям края рекомендовано по возможности оставаться дома, в помещениях не открывать окна, а также ни в коем случае не разводить открытый огонь на улице.

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