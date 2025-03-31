Эксперт из отрасли объяснил миф о дешевой рыбе в СССР

Дешевая рыба в СССР, когда продукт в магазине стоил меньше, чем себестоимость добычи, — результат многомиллиардных дотаций, сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«Идеология "дешевой рыбы" — это уникальное экономическое явление, которое существовало только в Советском Союзе, только в короткий промежуток времени, и было основано на многомиллиардных дотациях: производителям компенсировалась часть себестоимости продукции», — рассказал Зверев в интервью РИА Новости.

Рыбопромышленник привел пример, когда банка горбуши в магазине стоила 97 копеек при себестоимости 1 рубль 60 копеек.

По его мнению, нельзя сравнивать стоимость производства курицы и добычи рыбы, поскольку места выращивания цыплят расположены в 400-1000 километрах от мест реализации или потребления, а рыба от океана до стола проходит расстояние в несколько тысяч километров.

«Издержки на выращивание одного килограмма курицы в компактных, а иногда и в скученных условиях, кратно ниже, чем добыча одного килограмма минтая в нескольких сотнях миль от порта выгрузки, который к тому же расположен в 9 тысячах километров от основных рынков потребления», — объяснил глава ВАРПЭ.

Стоимость рыбы делает ее недоступной для большой части россиян, отметила прошлой осенью спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Глава правительства Михаил Мишустин в конце марта упомянул, что в цепочке от рыбака до конечного поставщика ведомство насчитывало до шести посредников, из-за чего итоговая стоимость товара вырастала в 3,5 раза.