Самая опасная рыба в Оби и Обском море — лещ, от него можно заразиться описторхозом, сообщил заведующий лабораторией паразитологии Института систематики и экологии животных СО РАН Сергей Коняев.

Описторхоз — заболевание, вызванное паразитическими плоскими червями из рода Opisthorchis. Заражение происходит с употреблением в пищу сырой и недоваренной рыбы. В Западной Сибири наиболее крупный очаг этих паразитов расположен в Обь-Иртышском бассейне.

«Личинки описторхов в рыбах живут при любой температуре и готовы заражать в любое время», — сказал Коняев изданию «Наука в Сибири».

Паразит попадет в организм, только если человек съест рыбу. Если потрогать леща, купаясь в реке или Обском море, заражения не произойдет.

Ракушки, которые многие находят в прибрежной зоне, — это не бетинии, которые являются промежуточными хозяевами описторхов. Это другие виды моллюсков, безопасные для людей, заверил ученый.