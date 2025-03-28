LG и Samsung задумались о возвращении в Россию

Южнокорейские компании LG и Samsung заявили о возможном возвращении на российский рынок на фоне переговоров России и США, сообщили представители компаний.

«Мы внимательно следим за ситуацией, поскольку можем возобновить работу после снятия санкций», — приводит газета The Korea Times заявление генерального директора LG Electronics Чо Джу Вана.

Samsung Electronics также рассматривает возможность возобновления своего бизнеса в России, рассказали изданию представители компании.

Эксперты отмечают, что возвращение южнокорейских компаний на российский рынок электроники не будет простым, так как их места заняли конкуренты из Китая.

По данным рыночного трекера StatCounter, доля Xiaomi на российском рынке по состоянию на февраль составила 20,93%, уступая Apple с 29,21%. Samsung Electronics осталась на третьем месте с 17,31%.