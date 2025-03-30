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Кто становится жертвой мошенников

Источник:
Sibnet.ru
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Люди становятся жертвами мошенников при соответствии пяти критериям, рассказала директор Института клинической психологии Пироговского Университета доктор психологических наук, профессор Вера Никишина.

«Любой человек потенциально может быть вовлечен в технологическое воздействие. Есть определенные критерии, по которым мы эту подверженность оцениваем. Это снижение критики и высокий уровень доверчивости», — пояснила в интервью «Газете.ру» Никишина.

По ее словам, принадлежность к старшему поколению — тоже критерий. «Их психическое пространство формировалось вне технологического воздействия. То есть их мозг значительно менее адаптирован к тем новшествам, которые чаще всего используют мошенники как тему сценария», — отметила профессор.

«Факторы неожиданности и утомления тоже способствуют вовлечению. Другой фактор — если в основу сценария ложится персонифицированная тема. Для матери это безопасность ребенка, для ребенка — страх быть обвиненным в каком-то проступке», — уточнила Никишина.

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Мошенники для извлечения выгоды чаще всего используют технологии вовлечения. Чтобы человек вовлекся, ему достаточно любой эмоции: страх, удивление, недоумение, агрессия, раздражение. Чем больше эмоций на старте, тем более вероятным будет тот самый исход, ради которого мошенник обращается к жертвам, указала профессор.

«Не ведите диалоги с теми, кого вы не знаете. Лучше засомневаться и не получить важную информацию, чем оказаться вовлеченным в мошенническую схему. Дистанция во времени и пространстве — лучший оберег от мошенников», — дала совет Никишина.

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