Кто становится жертвой мошенников

Люди становятся жертвами мошенников при соответствии пяти критериям, рассказала директор Института клинической психологии Пироговского Университета доктор психологических наук, профессор Вера Никишина.

«Любой человек потенциально может быть вовлечен в технологическое воздействие. Есть определенные критерии, по которым мы эту подверженность оцениваем. Это снижение критики и высокий уровень доверчивости», — пояснила в интервью «Газете.ру» Никишина.

По ее словам, принадлежность к старшему поколению — тоже критерий. «Их психическое пространство формировалось вне технологического воздействия. То есть их мозг значительно менее адаптирован к тем новшествам, которые чаще всего используют мошенники как тему сценария», — отметила профессор.

«Факторы неожиданности и утомления тоже способствуют вовлечению. Другой фактор — если в основу сценария ложится персонифицированная тема. Для матери это безопасность ребенка, для ребенка — страх быть обвиненным в каком-то проступке», — уточнила Никишина.

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Мошенники для извлечения выгоды чаще всего используют технологии вовлечения. Чтобы человек вовлекся, ему достаточно любой эмоции: страх, удивление, недоумение, агрессия, раздражение. Чем больше эмоций на старте, тем более вероятным будет тот самый исход, ради которого мошенник обращается к жертвам, указала профессор.

«Не ведите диалоги с теми, кого вы не знаете. Лучше засомневаться и не получить важную информацию, чем оказаться вовлеченным в мошенническую схему. Дистанция во времени и пространстве — лучший оберег от мошенников», — дала совет Никишина.