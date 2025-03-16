Как уберечь ребенка от мошенников

Родители должны так настроить ребенка, чтобы в случае малейшего подозрения на мошенничество, он сразу бы обращался к ним за помощью, посоветовала психолог «Онлайн-школы № 1» Кира Гольдштейн.

«Поговорите с ребенком о том, что такое мошенничество и как его распознать. Важно формировать у детей интуитивное чувство опасности. В диалоге можно использовать примеры из реальной жизни, но при этом важно не внушать излишний страх», — рассказала Гольдштейн в интервью «Газете.ру».

По ее словам, нужно объяснить ребенку, что не стоит реагировать на призывы к срочным действиям, — в таких случаях следует обратиться ко взрослому.

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Психолог также предостерегла родителей от осуждения ребенка, если он стал жертвой мошенников. Дети не должны испытывать чувство вины или считать себя глупыми, особенно когда с мошенничеством сталкиваются тысячи взрослых людей, подчеркнула она.

«Когда ребенок видит, что родитель не паникует, а проявляет терпение и мудрость, это учит его, что любое трудное положение можно преодолеть, и как следствие формирует здоровую самооценку и правильное отношение к миру», — заключила Гольдштейн.