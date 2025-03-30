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Наука объяснила природу «шестого чувства»

Источник:
Nature Communications
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Особые мозговые волны формируют способность человека «предвидеть» предстоящие события, к такому выводу пришли исследователи Института эмпирической эстетики Макса Планка (MPIEA).

Способность «предвидеть» события проявляется в повседневной жизни. Этим пользуются музыканты, находящие оптимальное время для воспроизведения той или иной ноты, боксеры, избегающие ударов. «Шестое чувство» для человека — инструмент для уклонения от неожиданностей, считают ученые.

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Эксперимент определил области мозга, участвующие в процессе «предвидения». Это задняя теменная кора, которая отвечает за синхронизацию и подготовку к движению, задняя средняя височная извилина, обрабатывающая события во времени, сенсомоторная кора, запускающая механизм реагирования на прогнозируемые события, приводит журнал Nature Communications отчет ученых.

По их мнению, особую роль в процессе играют особые мозговые волны — колебания в диапазонах частот альфа — от семи до 12 Герц, и бета — от 15 до 30 Герц. И чем более предсказуемо событие, тем сильнее выражены эти нейронные колебания, выяснили исследователи.

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Наука #Психо
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