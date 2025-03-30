Психолог посоветовала, как отучить детей от мата

Дети даже из хороших семей, где не используют «плохие» слова, могут начать ругаться матом, услышав его от сверстников, предупредила детский психолог Александра Аныкина.

«Если в четыре-шесть лет это лишь "проба", изучение чего-то нового, то позже мат уже может использоваться как провокация родителей. А вот если я такое слово скажу, как мама отреагирует? Может быть, так я смогу получить больше внимания от папы? И это работает», — сказала Аныкина «Известиям».

Если в данном случае родители отреагируют спокойно, объяснят, что эти слова грубые и плохие, то интерес ребенка к их использованию быстро уйдет, добавила она.

Вторая волна интереса к грубым словам происходит, когда ребенок становится подростком. Ощущать себя взрослым, делать и говорить что-то запретное, казаться крутым перед сверстниками — это важные задачи возраста, пояснила психолог.

Она посоветовала родителям объяснить детям, что так нельзя выражаться в школе, на детских площадках, в общественных местах, дома и при старших людях. При этом необходимо признать его право общаться с друзьями так, как он считает нужным.

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«Если ребенок использует мат в своей компании, но не разговаривает так дома или с учителями — в целом, это его право. Мы, как родители, можем лишь объяснить честно, что значат те или иные слова, где и как их можно употреблять, а где нельзя», — сказала Аныкина.

Запрещать, ругать — бесполезно, так как это только ухудшит отношения с подростком, отметила психолог.