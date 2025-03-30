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Психолог посоветовала, как отучить детей от мата

Источник:
«Известиям»
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Дети даже из хороших семей, где не используют «плохие» слова, могут начать ругаться матом, услышав его от сверстников, предупредила детский психолог Александра Аныкина.

«Если в четыре-шесть лет это лишь "проба", изучение чего-то нового, то позже мат уже может использоваться как провокация родителей. А вот если я такое слово скажу, как мама отреагирует? Может быть, так я смогу получить больше внимания от папы? И это работает», — сказала Аныкина «Известиям».

Если в данном случае родители отреагируют спокойно, объяснят, что эти слова грубые и плохие, то интерес ребенка к их использованию быстро уйдет, добавила она.

Вторая волна интереса к грубым словам происходит, когда ребенок становится подростком. Ощущать себя взрослым, делать и говорить что-то запретное, казаться крутым перед сверстниками — это важные задачи возраста, пояснила психолог.

Она посоветовала родителям объяснить детям, что так нельзя выражаться в школе, на детских площадках, в общественных местах, дома и при старших людях. При этом необходимо признать его право общаться с друзьями так, как он считает нужным.

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«Если ребенок использует мат в своей компании, но не разговаривает так дома или с учителями — в целом, это его право. Мы, как родители, можем лишь объяснить честно, что значат те или иные слова, где и как их можно употреблять, а где нельзя», — сказала Аныкина.

Запрещать, ругать — бесполезно, так как это только ухудшит отношения с подростком, отметила психолог.

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Жизнь #Психо #Общество
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