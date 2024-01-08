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Инфантильные импотенты: откуда берутся педофилы

Источник:
Sibnet.ru
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Педофил следит за мальчиком
Фото: © pxhere.com / CC0
Педофилами рождаются или становятся? Откуда появляется влечение к детям? Можно ли вылечить это расстройство? Медицинский психолог и судебный эксперт Виктор Гульдан рассказал о природе и проявлениях педофилии.

Педофилия — это навязчивое расстройство влечения. Страдают педофилией обычно инфантильные, незрелые личности. По сути, задержка психо-сексуального развития и определяет личность педофила. Это люди, у которых инфантильность — основной симптом. А эмпатия отсутствует, как и у насильников, убийц, психопатов, описал педофилов Гульдан в интервью на YouTube-канале «Коллектив».

«(Чтобы) убить человека — наверное, нужно лишить его субъектности, это нечеловек. Когда происходит насилие над ребенком, какая уж тут эмпатия», — сказал психолог.

Как появляется влечение к детям

Первый вариант — это детский опыт нереализованный или реализованный, но принесший максимальные эмоции по типу импринтинга (бессознательное формирование впечатления, влияющего на личность в будущем). 

Психолог привел пример из практики. Экспертизу проходил мужчина, который в шесть-семь лет попал в компанию довольно свободных мальчиков и девочек, своих ровесников, где обсуждались сексуальные проблемы. Это произвело на него сильное впечатление, но в период взросления не проявлялось. 

После армии он женился на женщине с девочкой четырех лет, родился сын. Женщина рассказывала, что он относился к девочке более внимательно, любил ее больше, чем сына.

«Когда ей было семь, начал совершать сексуальный акт, платил ей 3-5 рублей. Очень ревновал, когда ей стало лет 12 и стали звонить мальчики, он разбивал телефон. Ей надоело, что он запрещает ходить на свидания, она собрала биологические материалы и отнесла в милицию. Во время судебно-психиатрической экспертизы его больше всего волновало, что девочка может ему изменять», — описал случай Гульдан.

Второй вариант — влечение к детям появляется во взрослом возрасте «на фоне инволюции, на фоне снижения критики, даже на фоне каких-то сосудистых нарушений». При этом часто такие педофилы могут быть импотентами.

«Делаются сексуальные попытки в отношении малолетних, которые не сопротивляются, не понимают часто, что с ними делают, которых можно запугать или купить», — пояснил эксперт.

В этом случае, по словам Гульдмана, педофил переходит к активным действиям на фоне невыносимой тревоги. После совершения действия его состояние стабилизируется. Потом тревога снова повышается, появляется стремление реализовать действия, которые изменили состояние, и тогда возникает следующий эпизод.

Эти личности пытаются оправдать свои действия: некоторые — любовью, некоторые — алкогольным опьянением, некоторые все отрицают.

Кто такие педофилы

Чаще всего насилие над детьми совершают члены семьи или вхожие в дом люди. Посторонним людям сложнее войти в доверие к ребенку.

У лиц с этой патологией специфичный образ жизни. Выбор специальности часто определяется манией. Педофилы стараются оказаться поближе к детским лагерям, школам, спортивным секциям.

Мужчины чаще испытывают влечение к детям, чем женщины. Гульдман не смог вспомнить случая из практики, когда бы женщину обвиняли в педофилии, но не исключил, что такое может быть.

Сейчас появился новый вариант развития темы — онлайн-форма. Лица могут быть самого разного статуса, образования и профессии.

«Завуч по воспитанию в школе или еще кто-то в интернете вступают в контакт с девочками, посылают фотографии своих половых органов, просят прислать свои, девочки ведутся, присылают — иногда за деньги, иногда ради прикола. Таких случаев становится все больше», — привел пример онлайн-педофилии Гульдман.

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Можно ли вылечить

Если педофил болен еще и шизофренией, то при лечении основного заболевания можно снизить активность, в том числе и общественно опасных действий. Но расстройство влечения в рамках психопатии вылечить нельзя.

«Если речь идет о психически здоровых психопатах, но с расстройством влечения, с таким моносиндромом, то я не знаю эффективных методов», — признал психолог. И никакая мера наказания не защищает общество от рецидивов педофила.

По мнению судебного эксперта, с такими людьми должны заниматься психиатр и сексолог в местах лишения свободы. Это может быть психотерапия, гормональная терапия, хотя она и действует только в период применения препаратов. А после освобождения такие личности должны быть под жестким контролем.

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«Если бы сделали по уму, то освобождать из мест лишения свободы нужно тогда, когда психические расстройства у человека, не лишающие вменяемости, каким-то образом купированы — медикаментозно, психотерапией, когда ясно, что он не представляет общественной опасности», — высказался психолог.

Но, продолжил эксперт, освобождают по звонку. Педофил стоит на учете в полиции, но никаких жестких мер, например, браслета или запрета на приближение к детским учреждениям, не введено, поэтому рецидив часто встречается.

Эксперт дал единственный совет тем, кто заметил в себе тревожные симптомы: человек, который испытывает влечение к детям, но не хочет им навредить, должен пойти к специалисту — клиническому психологу или психотерапевту. Самостоятельно справиться с нездоровым влечением, особенно если случится триггер, очень сложно.

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