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Что такое оговорки по Фрейду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Max Halberstadt
Имя Зигмунда Фрейда в повседневной жизни звучит довольно часто. Причина этому оговорки: когда вместо одного слова человек говорит совершенно иное по смыслу. Но что на самом деле означает «Оговорился по Фрейду» и когда это уместно сказать?

Обычная ситуация, когда собеседник рассказывает какую-то историю и произносит слово, совсем неуместное для контекста. Например, вместо «Я шел домой» — «Я шел в запой». Другой шутит: «Оговорка по Фрейду».

Почему случаются такие оговорки?  В сознание человека в этот момент прорывается бессознательное, объясняет нейропсихолог Анастасия Черкасова.

По теории Фрейда

Зигмунд Фрейд один из самых известных психологов, «отец» классического психоанализа. Он рассматривал психику как состояние, состоящее из трех частей.

1 часть — сознательное. Это то, что непосредственно здесь и сейчас находится в фокусе человека.

2 часть — предсознательное. То, что здесь и сейчас человеком не охвачено, но может быть в любой момент легко извлечено из памяти.

3 часть — бессознательное. Это то, что не может просто так проникнуть в сознание. Это какие-то скрытые мотивы, желания, потребности.

«В некоторых определенных случаях бессознательное все-таки до нашего сознания может достучаться. Именно таким случаям и являются те самые оговорки по Фрейду, когда человек доносит до нас в искаженном виде какие-то свои истинные потребности, мотивы», — объяснила Черкасова.

Получается, что любые оговорки и описки — это голос бессознательного. Человеку, допустившему оговорку, следует задуматься, возможно, ему действительно не хватает то, что вырвалось, либо наоборот его это волнует.

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Отношения #Психо
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