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Ученые обнаружили позитивные последствия разрушения плотин

Источник:
Sibnet.ru
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Демонтаж устаревших плотин восстанавливает экосистемы прибрежных территорий, выяснили ученые. Оказалось, что естественное течение речной воды способствует росту биоразнообразия.

«Реки — это транспортная система. Свободное течение рек крайне важно для развития экосистем», — отметил один из авторов открытия Аскоа Ибисате.

Исследование проводилось с 2016 по 2022 год, результаты опубликованы на сайте EurekAlert. Для контроля за водным потоком ученые отслеживали перемещение маркированных камней в реке Лейтцаран (Испания) после сноса плотины Оллоки.

Перемещения камней указали на возросшую активность течения. При этом восстановление естественного речного ритма положительно повлияло на качество самой воды и биологическое разнообразие экосистем.

Ученые отметили, что только в США более 85% плотин на сегодня не используются по назначению. Они призвали восстанавливать естественный водный режим рек с помощью разрушения старых плотин.


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