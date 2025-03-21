НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

На весу, стоя или лежа: как хранить шины

Источник:
Sibnet.ru
231 0
Девушка и стеллаж с шинами
Фото: © Freepik
Автомобилисты дважды в год меняют шины — с зимних на летние и наоборот. Как правильно хранить колеса: вертикально или горизонтально, можно ли оставлять на балконе, надо ли упаковывать в пакеты и при какой температуре резина не испортится.

Как хранить зимние и летние шины, прописано в ГОСТ Р 54266-2010 «Шины пневматические. Упаковка, транспортирование и хранение». Условия одинаковые для всех времен года.

Где хранить колеса

Помещение, в котором хранятся покрышки, должно быть сухим и хорошо вентилируемым. Температура воздуха может колебаться от минус 30 до плюс 35 градусов Цельсия. Шины должны располагаться на расстоянии не менее одного метра от отопительных устройств.

Главное — исключить попадание на резину солнечного света, поскольку ультрафиолет вызывает старение материала. Также шины не должны мокнуть.

Под эти условия подходят подвал дома, гараж, застекленный балкон, дачные строения.

На открытом воздухе допускается хранить покрышки не более одного месяца. Они должны быть под навесом или укрыты материалом, защищающим от солнца, влаги и загрязнений.

Таким образом, совершенно необязательно сдавать колеса на склады с поддержанием специальной температуры. Резина не испортится в гараже или на балконе ни летом, ни зимой, если будет находиться в тени и без экстремальных перепадов температур.

Подвесить или положить

Шины можно разметить на чистом полу или сделать специальный стеллаж. Его поверхность должна быть ровной, без острых ребер.

Как хранить шины

Складывать резину в стопку или подвешивать, зависит от того, сняты покрышки с дисков или нет.

Шины без дисков

Шины без дисков любого размера лучше хранить исключительно вертикально — потому что протекторная часть толще и жестче боковины.

Хотя по ГОСТу шины шириной профиля до 205 миллиметров включительно можно хранить в горизонтальном положении в стопках. Но в этом случае их надо перекладывать каждые три месяца.

Подвешивать шины без дисков нельзя: это может привести к деформации плечевой зоны, которая прилегает к диску и обеспечивает герметичность колеса. В таком случае колесо может подтравливать воздух.

Как измерить протектор шины монеткой

Шины на дисках

Шины на дисках можно хранить штабелями, и их тоже нужно переворачивать раз в три месяца. Рекомендация не ставить колеса вертикально связана с тем, что приспущенная покрышка будет деформироваться в точке контакта с землей.

Шины в сборе с дисками можно подвешивать — металлический диск исключает возможность какой-либо деформации резины.

Если колеса хранятся в сборе на дисках, давление в шинах нужно уменьшить до 0,5-1 атмосферы для сокращения внутренних напряжений.

Ошибки при хранении шин

Грязные колеса. Перед отправкой на хранение колеса нужно вымыть, чтобы удалить грязь, масло, битум, по которым они ездили. Особенно важно это для зимних покрышек, на резине которых остается много солей, реагентов. Иначе химические соединения могут вступить в контакт с резиной и разрушить ее.

После мойки можно обработать покрышки специальным составом, защищающим поверхность от высыхания и появления трещин.

Закрытые пакеты. Перевозить шины на монтаж удобно в больших полиэтиленовых пакетах — так не испачкается салон автомобиля. И многие автомобилисты оставляют хранить колеса в них же.

Важно, чтобы пакет не был плотно завязан, иначе на резине может образовываться конденсат. От лишней влаги появляются грибок и плесень. Хранить автошины в дышащих чехлах можно.

Еще по теме
Раскрыты подробности о семиместном внедорожнике УАЗа
Проект электромобиля е-Neva заморозили
Lada Iskra успешно прошла испытания
Южнокорейский производитель возобновил продажи авто в России
смотреть все
Авто #Автопром #Потребитель
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Неожиданную угрозу здоровью нашли в бутилированной воде
Медведев назвал Макрона и Стармера «идиотами»
Путин выставил условие перемирия с Украиной
Российские войска уничтожили группу женщин‑штурмовиков ВСУ
Обсуждение (0)
Картина дня
ВСУ подорвали газоизмерительную станцию «Суджа»
США ослабили контроль за санкциями против России
Начальник Генштаба поставил задачи группировке «Центр»
Россияне назвали комфортный размер пенсии
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
31
Путин выставил условие перемирия с Украиной
30
Макрон пригрозил отправить войска на Украину без согласия России
30
Президент Финляндии призвал Запад вооружить Украину «до зубов»
27
Медведев назвал Макрона и Стармера «идиотами»
20
Алаудинов сообщил об освобождении почти всей Курской области