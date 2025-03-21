Автомобилисты дважды в год меняют шины — с зимних на летние и наоборот. Как правильно хранить колеса: вертикально или горизонтально, можно ли оставлять на балконе, надо ли упаковывать в пакеты и при какой температуре резина не испортится.

Как хранить зимние и летние шины, прописано в ГОСТ Р 54266-2010 «Шины пневматические. Упаковка, транспортирование и хранение». Условия одинаковые для всех времен года.

Где хранить колеса

Помещение, в котором хранятся покрышки, должно быть сухим и хорошо вентилируемым. Температура воздуха может колебаться от минус 30 до плюс 35 градусов Цельсия. Шины должны располагаться на расстоянии не менее одного метра от отопительных устройств.

Главное — исключить попадание на резину солнечного света, поскольку ультрафиолет вызывает старение материала. Также шины не должны мокнуть.

Под эти условия подходят подвал дома, гараж, застекленный балкон, дачные строения.

На открытом воздухе допускается хранить покрышки не более одного месяца. Они должны быть под навесом или укрыты материалом, защищающим от солнца, влаги и загрязнений.

Таким образом, совершенно необязательно сдавать колеса на склады с поддержанием специальной температуры. Резина не испортится в гараже или на балконе ни летом, ни зимой, если будет находиться в тени и без экстремальных перепадов температур.

Подвесить или положить

Шины можно разметить на чистом полу или сделать специальный стеллаж. Его поверхность должна быть ровной, без острых ребер.

Складывать резину в стопку или подвешивать, зависит от того, сняты покрышки с дисков или нет.

Шины без дисков

Шины без дисков любого размера лучше хранить исключительно вертикально — потому что протекторная часть толще и жестче боковины.

Хотя по ГОСТу шины шириной профиля до 205 миллиметров включительно можно хранить в горизонтальном положении в стопках. Но в этом случае их надо перекладывать каждые три месяца.

Подвешивать шины без дисков нельзя: это может привести к деформации плечевой зоны, которая прилегает к диску и обеспечивает герметичность колеса. В таком случае колесо может подтравливать воздух.

Шины на дисках

Шины на дисках можно хранить штабелями, и их тоже нужно переворачивать раз в три месяца. Рекомендация не ставить колеса вертикально связана с тем, что приспущенная покрышка будет деформироваться в точке контакта с землей.

Шины в сборе с дисками можно подвешивать — металлический диск исключает возможность какой-либо деформации резины.

Если колеса хранятся в сборе на дисках, давление в шинах нужно уменьшить до 0,5-1 атмосферы для сокращения внутренних напряжений.

Ошибки при хранении шин

Грязные колеса. Перед отправкой на хранение колеса нужно вымыть, чтобы удалить грязь, масло, битум, по которым они ездили. Особенно важно это для зимних покрышек, на резине которых остается много солей, реагентов. Иначе химические соединения могут вступить в контакт с резиной и разрушить ее.

После мойки можно обработать покрышки специальным составом, защищающим поверхность от высыхания и появления трещин.

Закрытые пакеты. Перевозить шины на монтаж удобно в больших полиэтиленовых пакетах — так не испачкается салон автомобиля. И многие автомобилисты оставляют хранить колеса в них же.

Важно, чтобы пакет не был плотно завязан, иначе на резине может образовываться конденсат. От лишней влаги появляются грибок и плесень. Хранить автошины в дышащих чехлах можно.