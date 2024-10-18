Как измерить глубину протектора шины монеткой

Протектор шины со временем стирается, и это негативно сказывается на безопасности автомобиля и водителя. Есть простой способ замерить глубину протектора — взять монетку.

Автомобили на покрышках с минимальным остатком протектора плохо тормозят и плохо управляются.

Допустимый остаток протектора зимних шин легкового автомобиля — четыре миллиметра.

Высота протектора измеряется от нижней части водоотводящей ложбинки до верхнего края остатка протектора.

Нужно взять двухрублевую монету и повернуть изображением орла (аверсом) к себе.



Вставить монету в канавке протектора хвостом орла к шине.



Если номер года выпуска скрылся, глубина еще достаточная. Если цифра видна целиком, то протектор изношен.

Фото: © Sibnet.ru

Если вставить двухрублевую монету реверсом, то слово «рубль» должно провалиться. Если слово рубль читается, то остаточная высота протектора не более четырех миллиметров, и шины стоит менять.

Также стоит обращать внимание на общее состояние резины: у нее не должно быть трещин, выступов, изменения цвета. Если шины с шипами, нужно убедиться, что они на месте.