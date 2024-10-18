Как измерить глубину протектора шины монеткой

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Протектор шины со временем стирается, и это негативно сказывается на безопасности автомобиля и водителя. Есть простой способ замерить глубину протектора — взять монетку.
Автомобили на покрышках с минимальным остатком протектора плохо тормозят и плохо управляются.Допустимый остаток протектора зимних шин легкового автомобиля — четыре миллиметра.
Высота протектора измеряется от нижней части водоотводящей ложбинки до верхнего края остатка протектора.
- Нужно взять двухрублевую монету и повернуть изображением
орла (аверсом) к себе.
- Вставить монету в канавке протектора хвостом орла к шине.
- Если номер года выпуска скрылся, глубина еще достаточная. Если цифра видна целиком, то протектор изношен.
Если вставить двухрублевую монету реверсом, то слово «рубль» должно провалиться. Если слово рубль читается, то остаточная высота протектора не более четырех миллиметров, и шины стоит менять.
Также стоит обращать внимание на общее состояние резины: у нее не должно быть трещин, выступов, изменения цвета. Если шины с шипами, нужно убедиться, что они на месте.