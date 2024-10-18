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Как измерить глубину протектора шины монеткой

Источник:
Sibnet.ru
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Проверка глубины протектора шины монеткой
Фото: © Sibnet.ru
Протектор шины со временем стирается, и это негативно сказывается на безопасности автомобиля и водителя. Есть простой способ замерить глубину протектора — взять монетку.

Автомобили на покрышках с минимальным остатком протектора плохо тормозят и плохо управляются.

Допустимый остаток протектора зимних шин легкового автомобиля — четыре миллиметра.

Высота протектора измеряется от нижней части водоотводящей ложбинки до верхнего края остатка протектора.

  1. Нужно взять двухрублевую монету и повернуть изображением орла (аверсом) к себе.

  2. Вставить монету в канавке протектора хвостом орла к шине.

  3. Если номер года выпуска скрылся, глубина еще достаточная. Если цифра видна целиком, то протектор изношен.
Проверка глубины протектора шины монеткой
Фото: © Sibnet.ru

Если вставить двухрублевую монету реверсом, то слово «рубль» должно провалиться. Если слово рубль читается, то остаточная высота протектора не более четырех миллиметров, и шины стоит менять.

Также стоит обращать внимание на общее состояние резины: у нее не должно быть трещин, выступов, изменения цвета. Если шины с шипами, нужно убедиться, что они на месте.

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