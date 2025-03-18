ИИ решил проблему супербактерий, над которой ученые бились 10 лет

Разработанный Google искусственный интеллект за два дня смог решить проблему супербактерий, над которой ученые из Имперского колледжа Лондона бились 10 лет.

«После ввода короткой подсказки о том, как некоторые супербактерии приобретают устойчивость к антибиотикам, ученые получили несколько предложений от искусственного интеллекта, включая один ответ, который, как они знали, был правильным», — рассказали ученые изданию The Independent.

По словам профессора Хосе Пенадеса, «алгоритм смог изучить имеющиеся доказательства, проанализировать варианты, задать вопросы, смоделировать эксперименты и предложить ту же гипотезу, к которой мы пришли за годы тщательного исследования, но за толику времени».

Ученые считают, что искусственный интеллект поможет избежать «тупиков» в исследованиях. Но необходимость в традиционных реальных экспериментах ИИ не снимет, утверждают исследователи.