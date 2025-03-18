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ИИ решил проблему супербактерий, над которой ученые бились 10 лет

Источник:
The Independent
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Разработанный Google искусственный интеллект за два дня смог решить проблему супербактерий, над которой ученые из Имперского колледжа Лондона бились 10 лет.

«После ввода короткой подсказки о том, как некоторые супербактерии приобретают устойчивость к антибиотикам, ученые получили несколько предложений от искусственного интеллекта, включая один ответ, который, как они знали, был правильным», — рассказали ученые изданию The Independent.

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По словам профессора Хосе Пенадеса, «алгоритм смог изучить имеющиеся доказательства, проанализировать варианты, задать вопросы, смоделировать эксперименты и предложить ту же гипотезу, к которой мы пришли за годы тщательного исследования, но за толику времени».

Ученые считают, что искусственный интеллект поможет избежать «тупиков» в исследованиях. Но необходимость в традиционных реальных экспериментах ИИ не снимет, утверждают исследователи.



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