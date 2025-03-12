Нужно ли платить налог за дачный туалет

Россиянам не нужно регистрировать туалеты, беседки, уличные душевые кабины и другие хозпостройки на территории дачных участков, сообщил Росреестр.

В ведомстве обратили внимание на появившуюся в СМИ информацию, согласно которой в России якобы ввели налог на строения, расположенные на территории дачных участков. И если якобы их не зарегистрировать, то налоговая служба сама начислит за них налог.

«Подобные сведения не соответствуют действительности», — заявила пресс-служба Росреестра.

Регистрировать нужно только капитальные хозяйственные постройки, считающиеся объектами недвижимости. Они должны «иметь прочную связь с землей» и построены из определенных материалов, пояснили в ведомстве.

Россиянам не нужно оплачивать налог за разборные теплицы, уличные туалеты, навесы и другие постройки, отметили в Росреестре.

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