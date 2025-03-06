Мишустин заявил, что санкции не смогли лишить россиянок цветов

Западные санкции не смогли лишить российских женщин цветов, отечественные аграрии смогли наладить отечественной продукции, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Непростая была ситуация. Санкционное давление, которое было оказано, в том числе, на такую отрасль, как цветоводство, конечно, сначала всех немножко повергло в шок, потому что много закупалось цветов», — приводит ТАСС слова Мишустина, сказанные им во время беседы с сотрудницами тепличного комплекса «Подосинки».

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С другой стороны, «это всегда возможность нарастить свое производство», сказал премьер. «Женщин западными санкциями хотели лишить цветов, но им это не удалось сделать», — отметил он.

Мишустин напомнил, что ранее были открыты кредитные линии, которые поддержали цветоводство. Правительство будет обязательно поддерживать эту отрасль, заверил он.