Без конфет и шампуней: что нельзя дарить девушкам на 8 Марта

Выбор подарка на 8 Марта — щепетильный момент. Подойдя к этому без должной фантазии, можно легко испортить настроение от праздника. Но и одной фантазии недостаточно. У подарков есть свой этикет.

Подарок на 8 марта перестал быть простым презентом к празднику, милой безделушкой, а обрел значение, характеризующее отношение мужчины к женщине. Оттого ему и уделяется столь большое внимание. Как не вызвать разочарование и не попасть в неловкую ситуацию?

Дьявол, как известно, кроется в деталях. Поэтому лучше пойти от противного и определиться, что нельзя дарить на 8 Марта. Составили топ худших подарков на Международный женский день.

Какие подарки могут обидеть

Готовые подарки. Особенно разного рода наборы из супермаркетов. Самый оскорбительный вариант. Он показывает, что человек не нашел ни времени, ни желания придумать хоть что-нибудь. И просто прихватил презент девушке между покупкой пива и приобретением колбасы.

Деньги в конверте. Даже самые рационально настроенные девушки могут увидеть в денежных знаках самый простой способ «откупиться». Худшая разновидность такого презента — банковский перевод на карту.

Подарочные сертификаты. Еще один подарок, не требующий ни фантазии, ни такта от дарящего. Он как бы говорит: «выбирай сама». Вряд ли он будет принят с восторгом и обожанием.

Абонементы в спортзал. Такой презент, если он не был согласован заранее, будет воспринят однозначно: «займись уже наконец своей фигурой». Такой подтекст способен вызвать лишь отторжение. А еще он может оказаться не востребован.

Посуда. Современная женщина сама в состоянии заработать на кухонную утварь. И дефицита на бытовые приборы давно нет. От подарков, несущих патриархальное напоминание о «месте у плиты», лучше воздержаться.

Какие подарки будут бесполезны

Мягкие игрушки. Огромные плюшевые медведи и акулы могут произвести впечатление только на восьмилетнего ребенка. Зачем они взрослой девушке? Неудивительно, что после 8 Марта агрегаторы объявлений забиты предложениями о продаже таких презентов.

Сладости и съедобные букеты. В праздник весны женщин и без того всюду поджидают кулинарные излишества. К чему им еще одна «сахарная бомба». Тем более, что многие девушки сейчас придерживаются здорового питания и следят за фигурой.

Сделанные своими руками. Это мило, но часто такие поделки вызывают лишь чувство неловкости. Поэтому, если у дарящего нет талантов в области изобразительного или декоративно-прикладного искусства, лучше оставить изготовление таких презентов пятилетним детям.

С какими подарками можно ошибиться

Обувь и одежда. Даже зная предпочтения девушки, будет крайне сложно подобрать вещь нужного фасона. К тому же очень легко ошибиться с размером. Поэтому лучше не рисковать.

Нижнее белье. Слишком интимные вещи, чтобы доверять выбор мужчинам. Ошибиться здесь можно во всем: в модели, цвете, размере, материале и т.д. К тому же, если такой подарок адресован не супруге, он просто неэтичен и не может быть вручен при свидетелях.

Уходовая косметика. Сюда мужчинам лучше вовсе не соваться. Угадать невозможно. Мужской мозг неспособен разобраться в огромном количестве разновидностей косметических средств и их характеристиках.

Парфюмерия. Запахи — очень тонкая тема. Даже зная предпочтения девушки в ароматах и брендах, лучше не полагаться на собственный выбор. Вариант тут только один — совместный поход в парфюмерный магазин.

Подарки с дурным предзнаменованием

Часы. Мистический смысл такого подарка — начало обратного отсчета отношениям. И когда часы остановятся, то и связь между людьми разорвется. Правда, непонятно, относится ли примета к современным умным часам от Apple или Samsung.

Зеркало. Этот предмет издавна наделяется магической силой. Его используют в различных ритуалах, в том числе и для наведения порчи. Примета гласит, что подаренное зеркало принесет женщине неприятности.

Ножи. Считается, что колющие предметы, принесенные в подарок, притягивают ссоры и другие неприятности. Поэтому набор кухонных ножей — довольно спорный подарок на 8 Марта. Правда, мужчины давно нашли выход из этой ситуации. Достаточно «оплатить» ножи символической монетой, чтобы они потеряли зловещий смысл.

Тапки. Казалось бы, отличный подарок маме или бабушке. Да даже и девушке, если это изящные домашние сабо. Но получить в подарок тапки — очень плохая примета, предвещающая скорую кончину.

Лучше спросить

«Если вы хотите сделать неожиданный подарок и при этом не испортить отношения, то постарайтесь аккуратно обсудить его общие черты заранее. При этом не надо обещать дорогой подарок, если вы не можете себе этого позволить», — посоветовала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Зинаида Лобанова.

По ее словам, одна из самых болезненных ситуаций — несовпадение ожидания и реальности. «Поэтому если вы мечтаете подарить близкой женщине машину, а пока заработали только на миксер, то лучше об этом сказать честно и заранее. И тогда праздник не будет испорчен», — заключила эксперт.