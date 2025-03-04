Аппарат Blue Ghost сфотографировал удивительный лунный восход Солнца

Аппарат Blue Ghost компании Firefly Aerospace после своей успешной посадки на Луне сфотографировал удивительный лунный восход Солнца. Снимок появился на официальной странице миссии в соцсети X.

«Посадочный модуль Firefly Blue Ghost запечатлел свой первый солнечный восход на Луне, ознаменовав начало лунного дня и работ на поверхности в своем новом доме», — гласит публикация.

Восход Солнца на Луне Фото: © Firefly Aerospace

Blue Ghost совершил мягкую посадку в окрестностях бассейна моря Кризисов в северо-восточной области видимой стороны Луны. Чтобы добраться до земного спутника, аппарату потребовалось 45 дней.

На борту Blue Ghost множество научных приборов, с помощью которых ученые намерены изучить геологический состав Луны, тепловые потоки и космическую погоду. Аппарат также испытает технологию бурения лунного реголита.