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Аппарат Blue Ghost сфотографировал удивительный лунный восход Солнца

Источник:
Sibnet.ru
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Аппарат Blue Ghost компании Firefly Aerospace после своей успешной посадки на Луне сфотографировал удивительный лунный восход Солнца. Снимок появился на официальной странице миссии в соцсети X.

«Посадочный модуль Firefly Blue Ghost запечатлел свой первый солнечный восход на Луне, ознаменовав начало лунного дня и работ на поверхности в своем новом доме», — гласит публикация.

Восход Солнца на Луне
Восход Солнца на Луне
Фото: © Firefly Aerospace

Blue Ghost совершил мягкую посадку в окрестностях бассейна моря Кризисов в северо-восточной области видимой стороны Луны. Чтобы добраться до земного спутника, аппарату потребовалось 45 дней.

На борту Blue Ghost множество научных приборов, с помощью которых ученые намерены изучить геологический состав Луны, тепловые потоки и космическую погоду. Аппарат также испытает технологию бурения лунного реголита.


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AK47PROSecurity

Может лучше сказать китай выпустит, а продаст под лейблом уаз? Позорники чертовые.

se 34

Ну хорошая же новость )))), столько скакунов увидят своего кумира Бендеру )))

Voland2

В СА все знали , что делать... Нужно было взять автомат на вытянутые руки! Что бы расплавленный металл...

Twilight88

— Хотите, научу Вас, как заинтриговать?— Хочу!— Завтра расскажу, как.