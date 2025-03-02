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Китай представил мегадвигатель для кораблей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Китайская судостроительная корпорация

Китайская судостроительная корпорация презентовала в Шанхае мощнейший двигатель для кораблей, работающий на метаноле. Он установлен на контейнеровозе вместимостью около 12 тысяч контейнеров, сообщила пресс-служба корпорации.

Гигантский двигатель весит около 1953 тонн, его максимальная мощность составляет 64 500 киловатт. Он может выдавать 95% своей мощности благодаря метаноловому топливу. Это значительно сокращает выбросы CO2 — более чем на 7,5%.

Разработчики уточнили, что если двигатель используется 300 дней в году, то его вклад в сокращение углеродного следа эквивалентен исчезновению выбросов 72 тысяч легковых автомобилей.

Новый двигатель соответствует «зеленому» тренду. Спрос на метаноловые двигатели растет, в течение двух-трех лет китайская компания намерена запустить их серийное производство в интересах кораблестроительной отрасли.

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Наука #Техника #Недра и ТЭК
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