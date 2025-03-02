Что произойдет, если неподалеку разорвется ядерная бомба

Пожары, раздуваемые ураганными ветрами при температуре выше солнечной, испепелят все на десятки километров вокруг при взрыве ядерной боеголовки, рассказал почетный профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол.

«Весь российский межконтинентальный ракетный арсенал в состоянии запустить сотни ядерных боеголовок в течение считанных минут после команды на запуск. Давайте же остановимся поподробнее на эффектах отдельно взятого ядерного взрыва мощностью 800 килотонн на высоте около полутора километров над американским городом», — цитирует Responsible Statecraft ученого.

По его словам, за миллионные доли секунды энергия взрыва нагреет атмосферу до миллиона градусов и создаст огненный шар перегретого воздуха. Этот шар начнет расширяться со скоростью около полутора миллионов километров в час, он создаст сжатую взрывную волну огромной мощности и протяженности.

Свет и жар от огненного шара в этот момент будут настолько интенсивны, что ночной взрыв над Детройтом или Киевом будет заметен как яркая вспышка из Вашингтона или Москвы соответственно. На расстоянии 80 километров он будет настолько ярким, что вызовет ожоги сетчатки у тех, кто случайно посмотрит в сторону взрыва.

«На расстоянии восьми километров он будет в 200 раз ярче солнца и вызовет деформацию металлических поверхностей, взрывное возгорание краски на стенах и воспламенение практически всех горючих материалов на линии прямой видимости. Хрупкие бетонные и гранитные поверхности нагреются так стремительно, что взорвутся в пыль», — отметил Постол.

Города превратятся в ад

Еще ближе к взрыву воздействие жара будет настолько интенсивным, что человеческая плоть мгновенно превратится в уголь, а асфальт на улицах расплавится и, в некоторых случаях, испарится вовсе.

«Те, кто попытаются спастись бегством по городским улицам, сгорят в кипящем ураганном ветре, который разносит горящие головни и языки пламени. Те же, кто найдет убежище в подвалах, наверняка задохнутся угарным газом или сварятся заживо, поскольку стены раскалятся, как духовка», — рассказал ученый.

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Через час после взрыва радиация будет примерно в 10 тысяч раз выше, чем после выбросов в результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В силу высочайшей активности этих материалов любая доза радиации, полученная в зоне поражения и на территории с подветренной стороны от нее, окажется смертельной в течение нескольких часов, пояснил ученый.

«Учитывая все вышесказанное, кто после этого возьмется рассуждать о "победе" в ядерной войне?» — заключил Постол.