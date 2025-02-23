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Эксперт назвал американские бренды, которые вернутся в Россию

Источник:
«Газета.ру»
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Популярные американские бренды готовы вернуться в Россию, считает эксперт рынка франшиз, сооснователь Businessmens.ru Юрий Богомолов.

Первыми могут вернуться Starbucks, Levi’s, Nike, Calvin Klein и Tommy Hilfiger, рассказал Богомолов в интервью «Газете.ру». «Вывески всех этих брендов, мы уверены, начнут загораться в российских торговых центрах в будущем уже недалеком. Российская часть бизнеса этих франшиз была продана управляющими компаниями своим же топ-менеджерам», — отметил он.

Сети быстрого питания, такие как Domino’s Pizza и Pizza Hut, пока не спешат обратно, поскольку их российские франчайзи либо сменили владельцев, либо прекратили работу. В то же время KFC и Burger King, несмотря на заявления об уходе, фактически продолжают работать в России под новыми брендами.

Наибольшие сомнения у эксперта вызывает возвращение McDonald’s. Специалист отмечает, что компания, вероятно, попробует вновь выйти на рынок, но вряд ли будет сотрудничать с уже действующей сетью «Вкусно — и точка».

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Экономика #Торговля #Санкции
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