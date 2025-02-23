Кому достаются долги после развода супругов

Вопрос разделения общих финансовых обязательств часто встает после развода супругов. Адвокат Виктория Данильченко объяснила, как распределяются долги после распада семьи.

«Согласно семейному законодательству, общие долги супругов распределяются между ними пропорционально присужденным им долям в общем имуществе», — приводят «Известия» объяснение адвоката.

По ее словам, «супруги имеют право распределять такие долги как в рамках брачного союза, так и после его прекращения, будь то независимо от процедуры раздела совместно нажитого имущества или в рамках этой процедуры».

При этом она уточнила, что личные обязательства каждого из супругов не подлежат разделу. Появление долгового обязательства у одного из супругов во время брака не означает, что другой супруг автоматически несет ответственность за возврат займа, отметила Данильченко.

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В семейном законодательстве понятие общего долга отсутствует, добавила адвокат. Но, исходя из судебной практики, долг может быть признан общим, если он возник по согласию обоих супругов в интересах семьи, уточнила адвокат.

«Или, например, если имущество, приобретенное по обязательству, по которому возник долг, стало общей собственностью. В таком случае супруг может заявить требование о признании этого долга общим», — обратила внимание Данильченко.