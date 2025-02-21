Эксперт рассказала, почему на Западе так популярен бекон

Бекон содержит большое количество жиров и белков, которые помогают в выработке тирозина, доставляющего удовольствие при употреблении пищи, рассказала эксперт «Роскачества», врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Сюракшина.

Для бекона используют поясницу или грудную часть свиньи. Они содержат нужное количество жира и мяса для получения характерной текстуры и вкуса. Мясо обрабатывают специями и солью, затем маринуют или засаливают. «После того как мясо пропитается солью и специями, его подвергают копчению, что придает бекону особый вкус и аромат», — отметила эксперт.

Бекон ценят за универсальность. Он используется в разных кухнях мира – от американских завтраков до европейских блюд. Он может быть добавлен в салаты, пасты, бутерброды или просто съеден как отдельное блюдо. «В США бекон считается символом утреннего завтрака и очень важным элементом кулинарной культуры», — обратила внимание Сюракшина.

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Не менее важен, по ее словам, и психологический эффект. Бекон содержит большое количество жиров и белков, которые помогают в выработке аминокислот, среди которых тирозин. Тирозин — это предшественник дофамина, и его поступление в организм может способствовать повышению уровня этого нейротрансмиттера.

«За счет концентрации соли и жиров бекон может стимулировать нейропередачу в мозге и повысить уровень удовольствия при его потреблении. Продукты, обладающие сильным вкусом, отвечают за получение так называемого быстрого дофамина и нередко вызывают привыкание», — объяснила Сюракшина.