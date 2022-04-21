Две штуки в день: в чем польза и вред куриного яйца

Куриное яйцо сбалансировано по составу питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Но даже такой прекрасный продукт надо есть в меру, чтобы не растолстеть и не отравиться. Врач назвал допустимую дозу и лучший способ приготовления яиц.

Состав куриного яйца достаточно «многогранен». И в белке, и в желтке содержатся: жирорастворимые витамины А, Е, К, витамины группы В (В5, В12, В2), фолиевая кислота, микроэлементы селен, фосфор, цинк, кальций, напомнил главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков.

Белок мало калориен, а вот желток содержит калорий значительно больше, за счет холина, лецитина, омега-3 и других жиров. С одной стороны, это пластический, «строительный» материал для мембран клеток, с другой — источник лишних калорий для малоподвижного образа жизни.

Варить, жарить или пить?

Сырые яйца, которые выпивают, полезны, но небезопасны, так как существует риск заражения сальмонеллезом. Хотя на птицефабриках ведется строгий ветеринарный и микробиологический контроль, купленные у частных лиц яйца вряд ли строго проверяются.

Жарка сама по себе не лучший способ приготовления белковых продуктов. Поэтому традиционно варка остается оптимальным способом приготовления.

Быстрая варка сохраняет больше полезных веществ, но они сложнее усваиваются организмом, особенно с фоновой гастроэнтерологической патологией. Длительная варка — наоборот, полезных веществ меньше, но усваиваются яйца легче.

Если человек не занимается активным спортом, то ему достаточно 2-3 яиц в день, не более.

Когда яйца вредны?

Вредно есть яйца тем, у кого есть аллергия на яичный белок или желток, а также людям с выраженными гастроэнтерологическими проблемами, поскольку переваривание данного продукта — достаточно затратный для организма процесс.

Проблемы с перевариванием и всасыванием пищи (например, панкреатиты, холецистит, значимые поражения желудка и 12-перстной кишки) при употреблении куриных яиц могут привести к обострению или ухудшению симптоматики.

Люди с лишним весом и малоподвижным образом жизни должны понимать, что куриное яйцо для них — также источник усиления проблем с весом.

Никто не отменял калории, поэтому переедание, в том числе яиц, без соответствующих затрат энергии может вызвать проблемы с фигурой.

Яичное отравление

По словам врача, нет понятия «яд» — есть понятие «доза». Любое переедание грозит диспептическими расстройствами — это тошнота, рвота, изжога, боли в животе и весь остальной букет симптомов, сопровождающих избыточное поступление в организм пищи, которую он (организм) оперативно переварить и усвоить не в состоянии. С куриными яйцами та же проблема.

Хирурги неотложных стационаров не очень любят дежурить в пасхальное воскресенье, потому как к ним уже с первой половины дня начинают поступать люди, решившие в силу разных причин отведать куриных яиц и забывшие или не знающие правила.

Холециститы, кишечная непроходимость, панкреатиты – та патология, которая может возникнуть при переедании в том числе куриных яиц и испортить этому человеку праздник, добавив работу медикам.

«Из личного примера помню поступившего в приемный покой по дежурству ребенка 9-10 лет, съевшего 18 (!) вареных яиц. Естественно, его организм это не выдержал и исторг излишки обратно, как смог. Хорошо, что в данной ситуации обошлись без помощи скальпеля», — поделился Поздняков.