День защитника Отечества отмечают в России более 100 лет. За это время праздник эволюционировал от чествования исключительно военных до мужского аналога 8 Марта. Но в последние годы маятник качнулся обратно. Кого же нужно поздравлять 23 февраля?

История праздника 23 февраля начинается с Советской России, и посвящен он рождению Красной армии. Несмотря на то, что Декрет о создании РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии) был подписан 18 января 1918, годовщину из-за цепочки опозданий отметили 23 февраля 1919 года.

Затем праздник забыли на три года, а в 1922 году вспомнили, и 23 февраля обозначали как День Красной армии. Позже было придумано и историческое обоснование даты.

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В 1946 году его переименовали в День Советской армии, а в 1949 году — в День Советской армии и Военно-морского флота. Под этим названием его отмечали 43 года. Современное название «День защитника Отечества» появилось в 2002 году. Тогда же этот день стал всеобщим выходным.

Чей праздник 23 февраля

В 2005-2006 годах, согласно опросам ВЦИОМ, среди россиян доминировало мнение, что 23 февраля — праздник всех российских мужчин.

В 2023 году картина заметно изменилась: уже 43% опрошенных назвали 23 февраля праздником тех, кто несет воинскую службу и защищает Отечество. Тем самым, считают социологи, общество отразило рост престижа статуса солдата и офицера.

Кого нужно поздравлять на 23 февраля

Можно относиться к празднику по-разному. Но есть те, кого поздравлять с Днем защитника отечества обязательно.

Действующих военных. Есть мнение, что с 23 февраля нужно поздравлять только кадровых военных — тех, кто связал жизнь с армией. Тем более, что об этом говорит история праздника.

Служивших в армии. Более широкий взгляд предполагает, что праздник 23 февраля принадлежит тем, кто имел отношение к армии — ветеранам боевых действий и отслужившим срочную службу. А мужчины, не служившие в армии, не заслуживают подарков.

«Не нужно дарить, не заслужили. Защитники Отечества — те, кто нес военную службу. Это священная обязанность — защищать Родину. Поэтому, я думаю, праздник должны праздновать те защитники Отечества, кто является реальными защитниками Отечества», — заявил RTVI депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

Женщин. С 23 февраля поздравляют и женщин-военнослужащих. По данным на 2024 год, в Российской армии проходят службу 37,5 тысячи женщин. Еще 270 тысяч женщин занимают гражданские должности в воинских частях и различных военных организациях.

Женщины-врачи также имеют военный билет, являются военнообязанными и подлежат мобилизации в случае необходимости.

Защитник Отечества должен обладать такими качествами, как мужество, сила воли, патриотизм, гуманизм и благородство, сильный дух, верность воинскому долгу, порядочность и честность (данные опроса ВЦИОМ 2025 года).

Нужно ли поздравлять всех мужчин

С одной стороны, суть праздника говорит о том, что 23 февраля нужно поздравлять военных. Но в обществе уже сложилась традиция поздравлять всех мужчин. Одних как действующих военных, других — как потенциальных защитников отечества.

Согласно данным ВЦИОМ, для каждого третьего россиянина День защитника Отечества остается праздником всех мужчин. Причем так чаще считают женщины. То есть для россиянок отсутствие у мужчины опыта службы в армии скорее не будет препятствием, чтобы его поздравить.

Поэтому в семьях поздравляют мужа, брата, отца, дядю, дедушку и так далее, в коллективах — коллег, а школах и вузах — одноклассников и однокурсников мужского пола.

«В День защитника Отечества правильно чествовать наших солдат и офицеров, их матерей, жен, детей. Тех, кто работает в цеху, выпускает военную продукцию, шьет одежду, выращивает хлеб. И мужчин, и женщин. Всех, кто преданно служит России», — писал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в 2024 году в телеграм-канале.

Нужно ли поздравлять мальчиков с 23 февраля

День защитника Отечества стал «гендерным» праздником в 1990-2000-х годах, когда в детских садах начали рисовать открытки папе, а в школах — поздравлять мальчиков.

Праздник стали воспринимать как мужской аналог 8 Марта. Если 8 марта поздравляли всех женщин, то 23 февраля — всех мужчин.

Сейчас, когда в российском обществе упор делается на патриотическое воспитание, преподнося подарки мальчикам в детских садах и школах, взрослые напоминают, что из них обязательно должны вырасти защитники Отечества.