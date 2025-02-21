Почему 23 февраля — неудачная дата для Дня защитника Отечества

Отмечаемый 23 февраля праздник многократно менял название. Сначала это был День Красной Армии, потом День Советской армии и Военно-морского флота, затем День защитника Отечества. Но суть оставалось одной — праздник военных. Почему из истории, богатой блестящими победами, выбрана именно эта дата?

Россияне прекрасно помнят о Ледовом побоище, Куликовской битве, Полтаве, взятии Измаила, Бородино, Синопском сражении, Брусиловском прорыве, Сталинградской битве, взятии Берлина, разгроме Квантунской армии. Но лишь немногие знают, что произошло 23 февраля и почему на эту дату приходится День защитника Отечества.

Официальная советская версия

Согласно официальной советской версии, 23 февраля 1918 года недавно сформированная Красная армия приняла первые бои под Псковом и Нарвой. И якобы тогда ее бойцы одержали убедительную победу над войсками кайзеровской Германии.

В канонической трактовке, сформулированной Иосифом Сталиным в приказе №55 от 23 февраля 1942 года, эта версия звучит так: «Молодые отряды Красной армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно поэтому эта дата была объявлена днем рождения Красной армии».

Эта версия, поддержанная авторитетом Сталина и подвигом Красной Армии в годы ВОВ, не подвергалась сомнению в течение десятилетий. До 1946 года 23 февраля праздновался как День Красной армия, потом как День Советской армии и Военно-морского флота.

В марте 1995 года президент Борис Ельцин подписал закон «О днях воинской славы и памятных датах России». С того времени 23 февраля стали праздновать как День защитника Отечества. В 2002 году он стал выходным днем, однако в обыденном сознании превратился в праздник всех мужчин с выхолощенным историческим содержанием.

Что было на самом деле

В тот памятный день шла Первая мировая война. Немецкие войска наступали, до Петрограда им оставалось совсем ничего. А остановить их было некому. От многомиллионной Русской императорской армии давно ничего не осталось. У молодой советской республики под ружьем стояли немногочисленные отряды Красной гвардии.

Совет народных комиссаров РСФСР 15 января своим декретом образовывает Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Но за месяц нормальные войска сколотить невозможно, поэтому бой 23 февраля у Нарвы и Пскова приняли бойцы Красной гвардии, матросы Балтийского флота и эстонские красногвардейцы. Противостоять регулярной немецкой армии они, конечно, не могли. И тем более нанести ей поражение.

Парад частей Красной армии

Официальная версия о первых победах Красной армии на поверку оказалась мифом. Но дело даже не в этом. 23 февраля произошли другие события, которые повода для праздника не давали. В этот день под Нарвой был разгромлен отряд моряков под командованием Павла Дыбенко.

В этот же день немецкое командование поставило РСФСР ультиматум. Немцы требовали вывода русских войск из Прибалтики, Финляндии и Украины, а также демобилизации армии. И этот ультиматум под давлением председателя Совнаркома Владимира Ленина был принят.

И уже 3 марта 1918 года на основе этого ультиматуму молодое советское государство подписало с Германией Брестский мир, в результате которого Россия лишилась огромных территорий. Сам Ленин назвал этот мир «похабным».

Это был сепаратный мир, то есть заключенный в обход союзников — Франции и Британии. Россия досрочно вышла из войны. Через несколько месяцев Германия капитулирует, но российских воинов, доблестно провоевавших четыре года, в числе победителей Первой мировой не будет.

Исторический курьез

О том, почему выбрали именно 23 февраля днем рождения Красной армии, существует множество версий. Какая из них верна, непонятно. Об этом не знали даже советские руководители.

Нарком по военным и морским делам СССР Климент Ворошилов на торжественном заседании в честь 15-летней годовщины Красной Армии заявил: «Приурочивание празднества годовщины к 23 февраля носит довольно случайный и трудно объяснимый характер и не совпадает с историческими датами».

Таким образом, День защитника Отечества 23 февраля достался современной России в наследство от большевиков в форме исторического курьеза.