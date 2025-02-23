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Точки в конце сообщений назвали знаком экспрессии

Источник:
Naked Science
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Наличие точки в конце сообщения или отдельные слова-сообщения придают им особую эмоциональную окраску, выяснили американские ученые.

Споры о том, несут ли особую эмоциональную окраску точки в конце сообщения или отдельные слова сообщения, идут давно. Одни видят в них негативный подтекст, другие относятся к ним равнодушно.

Психологи из Бингемтонского университета решили выяснить, как дело обстоит на самом деле. Они провели эксперимент, в котором участники получали сообщения с точкой в конце или отдельные слова-сообщения (типа, «Все», «Иди», «Нет»).

Добровольцы из числа студентов оценивали свои эмоции от полученных сообщений по семибалльной шкале. Оценка проводилась лишь на негативную экспрессию: разочарование, отвращение, гнев, приводит Naked Science отчет ученых.

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Выяснилось, что пользователи в самом деле оценивают сообщения с точками и отдельными словами как более эмоциональные. Причем, сообщения-слова участники показались немного более экспрессивные по сравнению с сообщениями с точками.

Психологи объяснили это феномен тем, что точка или отдельное сообщение воспринимается читателями как драматическая пауза, имитирующая экспрессию.

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Наука #Психо #Соцсети
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