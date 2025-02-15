Алтай ввел режим повышенной готовности после землетрясения

Режим повышенной готовности введен на территории Республики Алтай после землетрясения, сообщил глава региона Андрей Турчак в своем телеграм-канале. 15 февраля в регионе зафиксировали толчок магнитудой 6,4 балла.

«Эпицентр землетрясения находился в 1,3 километра от села Бельтир. Пострадавших нет. В Кош-Агачском и Улаганском районах сегодня отменены занятия в школах и массовые мероприятия», — написал Турчак.

По словам губернатора, в четырех селах Кош-Агачского района возможны проблемы с водоснабжением. В населенных пунктах проведут обследование скважин, при необходимости будет организована доставка питьевой воды для людей.

Также проводится обследование социально значимых и строящихся объектов. Турчак уточнил, что в ряде районов зафиксированы повреждения различных зданий, по предварительной оценке — «незначительные».