Ужесточено наказание за продажу табачных изделий детям

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, повышающие ответственность за продажу детям табачных изделий, вступили в силу 14 февраля.

Теперь за продажу несовершеннолетним сигарет, вейпов или кальянов торговцев накажут штрафом от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, должностных лиц — от 500 тысяч до 700 тысяч, юридических — от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей.

За несоблюдение ограничений или нарушение запретов в сфере розничной торговли табачными изделиями гражданам грозит штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 до 50 тысяч, а юридическим лицам — от 90 до 120 тысяч.

За повторное совершение правонарушения — от 20 до 30 тысяч рублей для граждан, от 50 до 90 тысяч — для должностных лиц, от 120 до 150 тысяч — для юридических лиц.

Поправки были разработаны группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Политик отмечал, что вопреки действующему запрету на продажу табачной продукции несовершеннолетним, все равно находились те, кто продолжал нарушать закон.

«Более 70 % подростков в возрасте от 11 до 17 лет в ходе опроса признались, что при покупке вейпов и электронных сигарет у них просто никто не спрашивал удостоверяющие документы», — подчеркивал Володин.