Открытка из магазина, букет роз или конфеты в форме сердца — милые, но очень банальные презенты на День святого Валентина. Чтобы оригинально поздравить девушку или парня с 14 февраля, не нужно тратить миллионы, есть множество идей нематериальных и оригинальных подарков.

День святого Валентина отмечают 14 февраля во многих странах мира. Праздник получил название по имени двух раннехристианских мучеников. Традиция празднования закрепилась под влиянием английской литературы с конца XIV века. День влюбленных не был чужд и Российской империи.

По мнению специалиста по этикету Екатерины Сартаковой, это символический праздник, но внимание — «самая ценная валюта современности», поэтому самое важное в подарке — желание порадовать любимого.

Признания в любви

Дарение открыток-валентинок с признаниями в любви — одна из главных традиций Дня святого Валентина. Историки предполагают, что прообраз послания — немецкие открытки дружбы. К началу XIX века валентинки стали настолько популярны, что для их изготовления начали использовать печать.

Но поделиться чувствами или напомнить о них можно более оригинально. Ту же валентинку не вручить, а подложить в карман, сумку или под подушку. Или написать признание в любви на зеркале.

Письмо. Можно написать искреннее письмо и выразить благодарность за то, что именно этот человек есть в жизни. В нем же поделиться воспоминаниями, мечтами и планами на будущее.

Видео. Еще один способ рассказать о чувствах — видеопоздравление. Можно записать «говорящую» голову, сделать клип из фотографий или видео. Сейчас для этого достаточно редактора в смартфоне.

N причин любви. Небанальный подарок на День влюбленных — баночка или коробка с надписью «Почему я тебя люблю», а в ней — бумажки с написанными причинами. Чем больше листочков, тем лучше.

Плейлист. Парню или девушке на 14 февраля можно собрать плейлист с романтическими или любимыми песнями того, для кого он создается.

Необычные свидания

Дарить не материальные подарки, а впечатления — тренд последних лет. День святого Валентина — как раз такой праздник.

Сертификат на свидание мечты. Отличный вариант — создать сертификат на идеальное свидание. Вторая половинка сама впишет, хочет ужин при свечах, прогулку под звездами, поход в театр или выходной на рыбалке.

В День святого Валентина в Германии принято дарить красные цветы, в Дании и Канаде — засушенные белые цветы, в Японии — шоколад, а во Франции — драгоценности.

Пикник. Можно устроить девушке на 14 февраля неожиданный пикник. Если зимой позволит погода, расположиться на раскладных креслах и, например, наблюдать закат с пиццей и чаем/глинтвейном. Если неожиданно ударят морозы, можно устроить пикник на полу, подарив лето в феврале, главное — кинуть плед на пол.

Спа-салон. Вряд ли кто-то откажется от расслабляющего массажа или от сауны, особенно в приятной компании. Но спа-салон можно организовать и дома: сделать ванну с пеной и принести бокал вина или другого любимого напитка.

Мастер-класс. Например, в гончарной мастерской. Или по созданию неоновых картин — светящуюся картину можно придумать и сделать совместно, и потом украсить ей домашний интерьер. Парня можно пригласить на мастер-класс по завязыванию шнурков, девушку — на урок танго. Или кулинарный — отличная возможность научиться готовить новое блюдо и провести время вместе за интересным занятием.

Первое свидание. Для тех пар, кто давно вместе, необычный подарок на 14 февраля — повторение первого свидания. Это может быть просмотр фильма, посещение ресторана, а, может, и другого города.

Необычный секс. Сильная половина человечества все еще считает близость одним из лучших подарков. Поэтому на 14 февраля парню можно подарить воплощение фантазии, которую он давно хотел попробовать. Или можно станцевать стриптиз с продолжением.