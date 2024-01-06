Подвыпивший на корпоративе коллега внезапно раскрывает чувства девушке или обычно скупой на эмоции партнер после нескольких рюмок делает это важное объявление. Почему пьяные мужчины признаются в любви, а трезвые делают вид, что ничего не было?

В состоянии алкогольного опьянения в принципе снижается самоконтроль и преобладание сознательного над бессознательным, нарушается связь мозга, тела и языка.

«У мужчины начинает происходить разморозка чувств, он действительно абсолютно искреннее может делиться тем, что он чувствует», — описал действия пьяного психолог Марк Бартон.

А вот то, почему трезвый мужчина скуп на признания в любви, объясняется двумя более интересными причинами.

Первая — чувствовать стыдно

По мере формирования личности, когда мальчики растут, очень часто родители бессознательно блокируют раскрытие мужской чувственности.

«Стараются мальчику с детства привить мужские качества: не плачь, что ты ко мне ластишься, ты должен быть мужиком, должен быть защитником, особенно в семьях, где папы нет», — объяснил психолог.

В итоге мальчик получает установку, что чувствовать — это плохо, опасно, стыдно. Поэтому блокирует эмоции.

Мужчина может и не помнить эти слова и установки из детства, но в результате непрожитых эмоций у него блокируются соответствующие участки тела и психики.

Вторая — перебор с сюси-пуси

«Мама может переборщить с нежностью, с гиперопекой, с любовью, этими сюси-пуси до такой степени, что мужику они становятся противными», — назвал вторую причину психолог.

В итоге подросток начинает закрываться, прятаться, причем не только от матери, но и от всех остальных окружающих. Итог — он снова не умеет выражать чувства.