Подвыпивший на корпоративе коллега внезапно раскрывает чувства девушке или обычно скупой на эмоции партнер после нескольких рюмок делает это важное объявление. Почему пьяные мужчины признаются в любви, а трезвые делают вид, что ничего не было?
В состоянии алкогольного опьянения в принципе снижается самоконтроль и преобладание сознательного над бессознательным, нарушается связь мозга, тела и языка.
«У мужчины начинает происходить разморозка чувств, он действительно абсолютно искреннее может делиться тем, что он чувствует», — описал действия пьяного психолог Марк Бартон.
А вот то, почему трезвый мужчина скуп на признания в любви, объясняется двумя более интересными причинами.
Первая — чувствовать стыдно
По мере формирования личности, когда мальчики растут, очень часто родители бессознательно блокируют раскрытие мужской чувственности.
«Стараются мальчику с детства привить мужские качества: не плачь, что ты ко мне ластишься, ты должен быть мужиком, должен быть защитником, особенно в семьях, где папы нет», — объяснил психолог.
В итоге мальчик получает установку, что чувствовать — это плохо, опасно, стыдно. Поэтому блокирует эмоции.
Мужчина может и не помнить эти слова и установки из детства, но в результате непрожитых эмоций у него блокируются соответствующие участки тела и психики.
Вторая — перебор с сюси-пуси
«Мама может переборщить с нежностью, с гиперопекой, с любовью, этими сюси-пуси до такой степени, что мужику они становятся противными», — назвал вторую причину психолог.
В итоге подросток начинает закрываться, прятаться, причем не только от матери, но и от всех остальных окружающих. Итог — он снова не умеет выражать чувства.