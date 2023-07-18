Интуитивный танец позволит разбудить свою сексуальность, каждая женщина должна делать такое упражнение, сообщил психолог и семейный консультант Марк Бартон.

Интуитивный танец оторван от шаблонных действий, он подразумевает движение по настроению, с ориентацией на какое-то свое внутреннее животное, которое просыпается.

«Желательно, чтобы танец вы протанцовывали в обнаженном виде. Естественно, не в публичном месте, а где-нибудь дома, чтобы вас никто не видел. Если есть возможность сделайте это перед зеркалом. Интуитивно выбирайте музыку, которая в данный момент ассоциируется с сексом. И просто погружайтесь в состояние, демонстрируя секс и сексуальность телом», — сказал на YouTube-канале Бартон.

По его словам, в этом упражнении стоит задача возбудиться от своего танца. Если женщине будет смешно, противно, она будет злиться, значит она натыкается на комплексы.

«Делайте это регулярно. Хотя бы раз в неделю, раз в две недели. Особенно, если вы планируете пойти на какое-то свидание. Протанцевали все это, разбудили в себе вашу внутреннюю шлюху. Она должна выйти оттуда в достаточно развратном состоянии. Но при этом вы управляете ей. Не она вами, а вы ей», — сказал психолог.

По его словам, чувствующая тело женщина становится сексуально привлекательной. С ней мужчина никогда не будет ощущать себя ненужным, никчемным и не столкнется сексуальной скукой.