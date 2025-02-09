Цены на готовые квартиры перестали расти в России

Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья
перестала расти в большинстве крупных городов России, сообщил ведущий аналитик
федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.
«Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в
шести крупнейших городах России за прошлый месяц показала нулевую динамику, в
остальных сохранился незначительный рост», сказал Иванов «Известиям».
По его словам, на рынке наступил переломный момент, когда в
конкуренции за покупателя продавцы стали реально
снижать цены, в результате чего средняя стоимость квадратного
метра на вторичном рынке, несмотря на изменение структуры предложения, осталась
на уровне прошлого месяца.
Нулевую динамику на вторичном рынке зафиксировали в Москве, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани, Омске и
Санкт-Петербурге. В Уфе цена снизилась на 0,5%. Незначительный рост отмечен в
Екатеринбурге (+0,5%), Перми и Челябинске по 0,4% и Краснодаре (+0,3%). Более
существенно средняя стоимость готового жилья выросла в Нижнем Новгороде (+1%) и
Новосибирске (+1,1%).
«На вторичном рынке жилья сейчас преобладают сделки без
ипотеки, в начале года их доля превысила 84% и это рекордный показатель.
Естественно, что такие покупатели стараются найти варианты с максимальным
дисконтом и рынок начал адаптироваться под их запросы», — заключил Иванов.