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Цены на готовые квартиры перестали расти в России

Источник:
«Известия»
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Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья перестала расти в большинстве крупных городов России, сообщил ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

«Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в шести крупнейших городах России за прошлый месяц показала нулевую динамику, в остальных сохранился незначительный рост», сказал Иванов «Известиям».

По его словам, на рынке наступил переломный момент, когда в конкуренции за покупателя продавцы стали реально снижать цены, в результате чего средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке, несмотря на изменение структуры предложения, осталась на уровне прошлого месяца.

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Нулевую динамику на вторичном рынке зафиксировали в Москве, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани, Омске и Санкт-Петербурге. В Уфе цена снизилась на 0,5%. Незначительный рост отмечен в Екатеринбурге (+0,5%), Перми и Челябинске по 0,4% и Краснодаре (+0,3%). Более существенно средняя стоимость готового жилья выросла в Нижнем Новгороде (+1%) и Новосибирске (+1,1%).

«На вторичном рынке жилья сейчас преобладают сделки без ипотеки, в начале года их доля превысила 84% и это рекордный показатель. Естественно, что такие покупатели стараются найти варианты с максимальным дисконтом и рынок начал адаптироваться под их запросы», — заключил Иванов.

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Экономика #Квадраты #Омск #Новосибирск
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