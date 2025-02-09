Регулярные занятия спортом по утрам приучат организм к расщеплению жира, рассказала профессор интегративной физиологии Каролинского института в Швеции Джулин Зират.

«Утренняя зарядка позволяет сбросить больше веса. Упражнения утром помогают помогают предотвратить ожирение», — приводит слова профессора журнал Men Today.

Дело в том, занятия спортом по утрам приучают организм к расщеплению жира и использованию его в качестве энергии, объяснила она.

Для интенсивной утренней зарядки Зират посоветовала несколько упражнений. Она рекомендовала бег с махами руками, приседания, выпады с переходом в планку, скручивания, отжимания с вытягиванием руки и ноги, шаги в приседе, выпады с выпрыгиванием.

Очень эффективны утром берпи, а также «джампинг Джек». Для последнего нужно сделать шаг в сторону правой ногой, одновременно поднимая руки над головой, затем вернуться в исходное положение и повторить шаг левой ногой.

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